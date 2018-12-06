2018-12-06T16:46:54+03:00
Происшествия

Бывший директор ухтинской спортшколы Егор Русский отправится в колонию за взятки

Свою вину он признал полностью
Ольга СОЛОВЕЙ
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Вину бывший директор спортшколы признал в полном объеме и возместил причиненный школе ущерб в размере 49 тыс. рублейВину бывший директор спортшколы признал в полном объеме и возместил причиненный школе ущерб в размере 49 тыс. рублейФото: Алиса КОЗЛОВА
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В октябре 2017 года директор муниципального учреждения «Спортивная Школа «Юность» Егор Русский предложил руководителям трех организаций за вознаграждение оказать содействие в выборе возглавляемых ими юрлиц в качестве контрагентов спортивной школы.

Получив их согласие, он обеспечил оформление финансово-хозяйственных отношений и заключение контрактов на поставку и обслуживание противопожарных систем, систем управления эвакуацией и видеонаблюдения, поставку светотехнической продукции и проведение ремонтных работ. В качестве вознаграждения директор спортшколы получил от руководителей организаций взятку в размере 37 тыс. рублей, а также многофункционального устройства «Epson» стоимостью 14,6 тыс. рублей.

В январе 2018 года Его Русский организовал вывоз и сдачу в организацию, принимающую металл, стального и чугунного лома, являющегося собственностью спортивной школы. Полученные деньги в размере 49 тыс. рублей он забрал себе.

Вину бывший директор спортшколы признал в полном объеме и возместил причиненный школе ущерб в размере 49 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 540 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

Денежные средства в размере 37 тыс. рублей, а также многофункциональное устройство «Epson», полученные им в качестве взятки, конфискованы судом в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми.

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