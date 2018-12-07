Стала известна программа празднования Нового года в Сыктывкаре
В этом году в Сыктывкаре появится праздничная иллюминация не только на Коммунистической, но и на улице Советская. А 31 декабря в 23:55 на Стефановской площади будет установлен большой экран для трансляции новогодних поздравлений. Об этом и других сюрпризах праздника рассказал на начальник Управления культуры мэрии столицы Коми Олег Елфимов.
Про елку
На Стефановской площади уже установили главную елку Сыктывкара, и в скором времени на ней появятся украшения в виде светящихся элементов в виде бантов, почти сотня шаров большого диаметра и гирлянда «звездное небо». По словам начальника Управления культуры новогодние красавицы будут установлены в Эжве, а также в пригородных поселках.
Про ледовый городок
«В скором времени на площади начнут возводить ледовый городок и каток. Это будет прекрасное место для семейного отдыха. Дети и их родители смогут погулять по «волшебным» улочкам со сказочными героями, приобрести сувенирную продукцию, игрушки, выпечку и чай на традиционной Рождественской ярмарке. В скором времени на Стефановской площади также появится каток, где будет работать прокат коньков. А в новогоднюю ночь всех ждет праздничный фейерверк, - отметил Олег Елфимов.
Про иллюминацию
Также в Сыктывкаре появится праздничная иллюминация не только на Коммунистической, но и на улице Советская. Кроме того, ели в сквере по бокам от памятника В.И. Ленину будут подсвечены дополнительно с помощью гирлянд с использованием цветов флагов Республики Коми и России.
Про открытие елки
25 декабря в 10 часов состоится открытие главной елки республики и ледяного городка с интересной развлекательной программой. В театре драмы имени Виктора Савина 26 декабря пройдут утренники, на которые соберутся около 700 талантливых детей, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Они посмотрят спектакль «По щучьему веленью».
Про Новогоднюю ночь
В Новогоднюю ночь 31 декабря в 23:55 на Стефановской площади будет установлен большой экран для трансляции новогодних поздравлений. В 00:30 начнется развлекательная программа, которая продлится до 02:30. 1 января в 01:30 прогремит праздничный салют.