2018-12-07T09:28:08+03:00
Общество

Стала известна программа празднования Нового года в Сыктывкаре

О сюрпризах праздника рассказал на начальник Управления культуры мэрии столицы Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото управления информации администрации столицыФото управления информации администрации столицы
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В этом году в Сыктывкаре появится праздничная иллюминация не только на Коммунистической, но и на улице Советская. А 31 декабря в 23:55 на Стефановской площади будет установлен большой экран для трансляции новогодних поздравлений. Об этом и других сюрпризах праздника рассказал на начальник Управления культуры мэрии столицы Коми Олег Елфимов.

Про елку

На Стефановской площади уже установили главную елку Сыктывкара, и в скором времени на ней появятся украшения в виде светящихся элементов в виде бантов, почти сотня шаров большого диаметра и гирлянда «звездное небо». По словам начальника Управления культуры новогодние красавицы будут установлены в Эжве, а также в пригородных поселках.

Про ледовый городок

«В скором времени на площади начнут возводить ледовый городок и каток. Это будет прекрасное место для семейного отдыха. Дети и их родители смогут погулять по «волшебным» улочкам со сказочными героями, приобрести сувенирную продукцию, игрушки, выпечку и чай на традиционной Рождественской ярмарке. В скором времени на Стефановской площади также появится каток, где будет работать прокат коньков. А в новогоднюю ночь всех ждет праздничный фейерверк, - отметил Олег Елфимов.

Про иллюминацию

Также в Сыктывкаре появится праздничная иллюминация не только на Коммунистической, но и на улице Советская. Кроме того, ели в сквере по бокам от памятника В.И. Ленину будут подсвечены дополнительно с помощью гирлянд с использованием цветов флагов Республики Коми и России.

Про открытие елки

25 декабря в 10 часов состоится открытие главной елки республики и ледяного городка с интересной развлекательной программой. В театре драмы имени Виктора Савина 26 декабря пройдут утренники, на которые соберутся около 700 талантливых детей, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Они посмотрят спектакль «По щучьему веленью».

Про Новогоднюю ночь

В Новогоднюю ночь 31 декабря в 23:55 на Стефановской площади будет установлен большой экран для трансляции новогодних поздравлений. В 00:30 начнется развлекательная программа, которая продлится до 02:30. 1 января в 01:30 прогремит праздничный салют.

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