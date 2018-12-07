В Коми пьяный извозчик сбил двухлетнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-07T12:26:08+03:00

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Вчера днем в поселке Няшабож Ижемского района двухлетний мальчик попал под повозку, которая затем 1,5 километра тащила его за собой. Об этом сообщает Следственный комитет РК. Сейчас по факту инцидента проводится процессуальная проверка. По информации ведомства, местный житель, управлявший гужевой повозкой, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на переходившего проселочную дорогу двухлетнего мальчика. С тяжелыми травмами ребенок был доставлен в больницу.

В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка, как действиям виновного лица, так и лиц, ответственных за безопасность малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.