2018-12-11T10:28:41+03:00
Дом. Семья

Стало известно, когда в Сыктывкаре включат праздничную иллюминацию на Коммунистической

Огни зажгутся уже на этой неделе
Ольга СОЛОВЕЙ
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Главная улица Сыктывкара зажжет свои огни 15 декабряГлавная улица Сыктывкара зажжет свои огни 15 декабря
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Сыктывкар продолжает готовиться к Новому году. На площадке "под часами" уже зажегся огромный праздничный шар, а на многих зданиях города уже засветилась праздничная иллюминация.

Сегодня на общегородской планерке стало известно, когда новогодними огнями засветится Коммунистическая улица столицы Коми. Иллюминация традиционно растянется от вокзала до Центрального универмага, а также по улице Морозова. Огни включат 15 декабря.

Кроме этого, на Стефановской площади города уже установили елку и начали возводить ледяной городок. Всего в городе планируют поставить 10 зеленых красавиц.

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