2018-12-11T17:17:29+03:00
Дом. Семья

Какие улицы перекроют в Сыктывкаре на Новый год

Изменения движения будут действовать 25 и 31 декабря, а также 1 января
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Автолюбителям нужно скорректировать свои планыАвтолюбителям нужно скорректировать свои планыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В связи с проведением новогодних мероприятий в столице Коми будет временно ограничено движение транспорта.

В Сыктывкаре перекрытие движения транспорта коснется следующих улиц:

- от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической (стоянка Ростелекома) 25 декабря 2018 года с 06:00 до 20:00, в связи с проведением ярмарки «Новогодний калейдоскоп», и 31 декабря 2018 с 20:00 до 04:00;

- по ул. Ленина (от ул. Бабушкина до ул. Куратова) 25 декабря 2018 года с 08:00 до 12:00 в связи с проведением открытия Главной Елки на Стефановской площади;

- по ул. Коммунистической (от ул. Советской до ул. Ленина) 25 декабря 2018 года с 08:00 до 12:00 и 31 декабря 2018 года с 20:00 до 04:00;

- от дома № 157а по ул. Интернациональной в сторону дома № 8 по ул. Коммунистической 31 декабря 2018 года с 20:00 до 04:00;

- по ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова 31 декабря с 20.00 до 04.00 1 января 2019 года.

В Эжве перекрытие движения транспорта коснется следующих улиц:

- по ул. Славы (от пересечения с проспектом Бумажников до пересечения с ул. Мира) 1 января 2019 с 00:30 до 04:00;

В Эжвинском районе 1 января 2019 года с 00.30 до 04.00 движение автобусов по ряду маршрутов будет следующим:

№№ 11, 27, 14, 54 – Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников – пр. Бумажников – ул. Маяковского – ул. Мира - далее по обычному маршруту.

№ 13 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый год 2018-2019 в Сыктывкаре: программа мероприятий, где встретить и куда сходить (подробнее...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкарском клубе мужчина дал отпор грабителям, пытавшимся сорвать с него золотые цепочку и браслет
Расширился президиум Госсовета Коми
Николая Такаева единогласно избрали мэром Усинска
В Коми приняты поправки в закон о тишине
Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево