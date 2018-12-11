Какие улицы перекроют в Сыктывкаре на Новый год
В связи с проведением новогодних мероприятий в столице Коми будет временно ограничено движение транспорта.
В Сыктывкаре перекрытие движения транспорта коснется следующих улиц:
- от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической (стоянка Ростелекома) 25 декабря 2018 года с 06:00 до 20:00, в связи с проведением ярмарки «Новогодний калейдоскоп», и 31 декабря 2018 с 20:00 до 04:00;
- по ул. Ленина (от ул. Бабушкина до ул. Куратова) 25 декабря 2018 года с 08:00 до 12:00 в связи с проведением открытия Главной Елки на Стефановской площади;
- по ул. Коммунистической (от ул. Советской до ул. Ленина) 25 декабря 2018 года с 08:00 до 12:00 и 31 декабря 2018 года с 20:00 до 04:00;
- от дома № 157а по ул. Интернациональной в сторону дома № 8 по ул. Коммунистической 31 декабря 2018 года с 20:00 до 04:00;
- по ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова 31 декабря с 20.00 до 04.00 1 января 2019 года.
В Эжве перекрытие движения транспорта коснется следующих улиц:
- по ул. Славы (от пересечения с проспектом Бумажников до пересечения с ул. Мира) 1 января 2019 с 00:30 до 04:00;
В Эжвинском районе 1 января 2019 года с 00.30 до 04.00 движение автобусов по ряду маршрутов будет следующим:
№№ 11, 27, 14, 54 – Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников – пр. Бумажников – ул. Маяковского – ул. Мира - далее по обычному маршруту.
№ 13 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.
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