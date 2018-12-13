Как будет выглядеть арт-объект «Я люблю Сыктывкар»? Запущено он-лайн голосование за лучшие проекты

13 Дек. 16:13 2018-12-13T16:14:58+03:00

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Мэрия столицы Коми запустила народное онлайн-голосование за идеи арт-объекта «Я люблю Сыктывкар», сообщает управление информации администрации столицы.

В столице Коми проходит общегородской конкурс по разработке архитектурной концепции арт-объекта. Всего поступила 41 идея, воплощённая в рисунке, скульптуре и декоративно-прикладном творчестве.

Ознакомиться с работами и проголосовать за понравившиеся можно по ссылке до 20 декабря включительно. Победителю народного голосования будет вручен приз зрительских симпатий, все остальные участники будут награждены дипломами и благодарственными письмами. Народное он-лайн голосование проводится в дополнение к оценке компетентного жюри, члены которого уже выбрали победителя. Итоги общегородского конкурса, включая результаты народного голосования, будут озвучены до 27 декабря 2018 года.