«Купил шипы - убил себя и детей». Житель Коми предлагает запретить шипованную резину
Житель Коми предлагает отказаться от шипованной резины, которая изнашивает дорожное полотно. Свою идею он обосновал на сайте «Российских общественных инициатив».
Автор инициативы пишет, что использованние шипованной резины приводит к ямам на дорогах и трещинам в асфальте. По его мнению, нужно перенимать опыт финнов, которые запретив ипользование такой резины, повысили износоустойчивость дорог в несколько раз.
- За сезон 8 000 машин с шипами в сутки могут превратить дорогу из идеально новой в опасную для вождения. И это без учета мелкодисперсной пыли, которая получается при таком истирании дорог. Купил шипы - убил себя и детей, - сделал вывод автор по материалам американских исследований.
Чтобы инициативу рассмотрели на федеральном уровне, она должна набрать 99 913 голосов. Проголосовать за отмену шипов можно здесь.