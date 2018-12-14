2018-12-14T07:50:14+03:00
Общество

«Купил шипы - убил себя и детей». Житель Коми предлагает запретить шипованную резину

Свою идею он обосновал на сайте «Российских общественных инициатив»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Житель Коми предлагает отказаться от шипованной резины, которая изнашивает дорожное полотно. Свою идею он обосновал на сайте «Российских общественных инициатив».

Автор инициативы пишет, что использованние шипованной резины приводит к ямам на дорогах и трещинам в асфальте. По его мнению, нужно перенимать опыт финнов, которые запретив ипользование такой резины, повысили износоустойчивость дорог в несколько раз.

- За сезон 8 000 машин с шипами в сутки могут превратить дорогу из идеально новой в опасную для вождения. И это без учета мелкодисперсной пыли, которая получается при таком истирании дорог. Купил шипы - убил себя и детей, - сделал вывод автор по материалам американских исследований.

Чтобы инициативу рассмотрели на федеральном уровне, она должна набрать 99 913 голосов. Проголосовать за отмену шипов можно здесь.

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