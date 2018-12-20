Николая Такаева единогласно избрали мэром Усинска
Депутаты Совета МО ГО «Усинск» единогласно поддержали кандидатуру Николая Такаева путем тайного голосования на сессии Совета МО ГО «Усинск», которая состоялась сегодня.
Отныне городским округом и администрацией Усинска будет руководить один человек, две должности совмещены в одну. Поэтому с завтрашнего дня Николай Такаев - глава муниципального образования городского округа – руководитель администрации городского округа «Усинск».
Напомним, что выдвинуть свою кандидатуру на должность главы ГО мог любой желающий, однако документы подали только три человека. Помимо Николая Зималетовича в конкурсе участвовали директор ГПОУ «Усинский политехнический техникум» Олег Рубан и директор МБОУ «СОШ №5» Николай Гуськов.
По результатам работы конкурсной комиссии к голосованию были допущены Николай Такаев и Николай Гуськов. Олегом Рубаном был предоставлен неполный пакет документов. Вторым вопросом повестки дня народные избранники рассмотрели вопрос о назначении на должность председателя Совета МО ГО «Усинск». Единогласно была одобрена кандидатура Сергея Кажаева, который до сегодняшнего дня исполнял обязанности главы ГО – председателя Совета МО ГО «Усинск».