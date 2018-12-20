Николая Такаева единогласно избрали мэром Усинска

20 Дек. 16:08 2018-12-20T16:27:40+03:00

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Депутаты Совета МО ГО «Усинск» единогласно поддержали кандидатуру Николая Такаева путем тайного голосования на сессии Совета МО ГО «Усинск», которая состоялась сегодня.

Отныне городским округом и администрацией Усинска будет руководить один человек, две должности совмещены в одну. Поэтому с завтрашнего дня Николай Такаев - глава муниципального образования городского округа – руководитель администрации городского округа «Усинск».

Напомним, что выдвинуть свою кандидатуру на должность главы ГО мог любой желающий, однако документы подали только три человека. Помимо Николая Зималетовича в конкурсе участвовали директор ГПОУ «Усинский политехнический техникум» Олег Рубан и директор МБОУ «СОШ №5» Николай Гуськов.

По результатам работы конкурсной комиссии к голосованию были допущены Николай Такаев и Николай Гуськов. Олегом Рубаном был предоставлен неполный пакет документов. Вторым вопросом повестки дня народные избранники рассмотрели вопрос о назначении на должность председателя Совета МО ГО «Усинск». Единогласно была одобрена кандидатура Сергея Кажаева, который до сегодняшнего дня исполнял обязанности главы ГО – председателя Совета МО ГО «Усинск».