2018-12-21T16:02:40+03:00
Общество

Под Печорой в результате нефтеразлива в лес вылилось 9 тысяч литров нефти

На землю вылилось 9 кубометров нефти
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: предоставлено прокуратурой РКФото: предоставлено прокуратурой РК
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В минувшую среду, 19 декабря, под Печорой произошел нефтеразлив. Объем излившейся нефти составит около 9 кубометров, то есть 9 тысяч листров. Площадь загрязненной территории составила треть гектара.

Разлив нефти произошел в результате разнерметизации нефтепровода от куста скважин №51 УПН Северо-Ираельского нефтяного месторождания АО "Печоранефтегаз" от куста скважин №51 до УПН.

Вчера Печорский природоохранный межрайонный прокурор Николай Василенко выехал к месту ЧП. На место происшествия также прибыли специалисты Печорского городского отдела по окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и ГУ РК «Каджеромское лесничество». Об этом сообщает прокуратура Коми.

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