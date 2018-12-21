Под Печорой в результате нефтеразлива в лес вылилось 9 тысяч литров нефти

СЕГОДНЯ 15:26 2018-12-21T16:02:40+03:00

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В минувшую среду, 19 декабря, под Печорой произошел нефтеразлив. Объем излившейся нефти составит около 9 кубометров, то есть 9 тысяч листров. Площадь загрязненной территории составила треть гектара.

Разлив нефти произошел в результате разнерметизации нефтепровода от куста скважин №51 УПН Северо-Ираельского нефтяного месторождания АО "Печоранефтегаз" от куста скважин №51 до УПН.

Вчера Печорский природоохранный межрайонный прокурор Николай Василенко выехал к месту ЧП. На место происшествия также прибыли специалисты Печорского городского отдела по окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и ГУ РК «Каджеромское лесничество». Об этом сообщает прокуратура Коми.