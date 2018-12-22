2018-12-22T10:02:59+03:00
Общество

В Ухте пропала 15-летняя девочка

Последний раз её видели 18 декабря
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ухте пропала 15-летний подросток. 18 декабря Алина Отева ушла из школы-интерната № 2 и с тех пор её не могут найти.

Приметы: на вид 15 лет, худая, рост 160–165 сантиметров, светлые глаза, каштановые волосы. Была одета в пуховик темно-синего цвета, синий шарф, черные джинсы, вязаную шапку темно-серого цвета. На ногах черные уги.

Если вы владеете какой-то информацией о местонахождении пропавшей девочки, то сообщить её можно по телефонам: 8 (908) 711-17-17 (Коми отделение «Георгиевских волонтеров») или 8 (821) 673-90-00 (Ухтинское отделение МВД).

Фото: группа "Георгиевских волонтеров" "ВКонтакте"

Фото: группа "Георгиевских волонтеров" "ВКонтакте"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Какая погода ждет жителей Коми на предновогодней неделе?
Вечером в Воркуте откроют часть дорог
В преддверии Нового года «Ростелеком» в Коми подключил к интернету весь поселок Ыргеншар
Под Печорой в результате нефтеразлива в лес вылилось 9 тысяч литров нефти
В Сыктывкарском клубе мужчина дал отпор грабителям, пытавшимся сорвать с него золотые цепочку и браслет
Расширился президиум Госсовета Коми
Николая Такаева единогласно избрали мэром Усинска
В Коми приняты поправки в закон о тишине
Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево