В Ухте пропала 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:02 2018-12-22T10:02:59+03:00

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В Ухте пропала 15-летний подросток. 18 декабря Алина Отева ушла из школы-интерната № 2 и с тех пор её не могут найти.

Приметы: на вид 15 лет, худая, рост 160–165 сантиметров, светлые глаза, каштановые волосы. Была одета в пуховик темно-синего цвета, синий шарф, черные джинсы, вязаную шапку темно-серого цвета. На ногах черные уги.

Если вы владеете какой-то информацией о местонахождении пропавшей девочки, то сообщить её можно по телефонам: 8 (908) 711-17-17 (Коми отделение «Георгиевских волонтеров») или 8 (821) 673-90-00 (Ухтинское отделение МВД).