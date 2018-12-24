2018-12-24T12:20:09+03:00
Общество

Синоптики Коми рассказали, какую погоду ждать в последнюю неделю декабря

Температурный фон будет в пределах нормы
Ольга СОЛОВЕЙ
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В течение последней рабочей недели этого года температурный фон на территории республики будет близок к климатической норме в это время года. Правда, в середине недели ожидается незначительное потепление. Преобладающая температура воздуха ночью и днём: -12...-17С, в середине недели -5...-10С. Территория республики будет находиться в переходной зоне между обширным циклоном на западе и сибирским антициклоном. С 24 по 28 декабря будет дуть умеренный ветер южного направления, в большинстве районов пройдёт снег.

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