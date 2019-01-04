Так себе Новый год: в праздничную ночь в Сыктывкаре росгвардейцы поймали буйного мужа

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:03:22+03:00

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В новогоднюю ночь в Сыктывкаре на Парковой улице росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину, избившего жену и тещу.

Дебоширить сыктывкарец начал во время семейной ссоры. Супруга буяна получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб. Под горячую руку попала также теща: её отправили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом и закрытым переломом руки со смещением костей. Утихомирить буйного мужа смогли только росгвардейцы. Они доставили скандалиста в полицию.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.