2019-01-04T15:03:22+03:00
Происшествия

Так себе Новый год: в праздничную ночь в Сыктывкаре росгвардейцы поймали буйного мужа

Он избил жену и тещу
Дарья ЮДИНА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В новогоднюю ночь в Сыктывкаре на Парковой улице росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину, избившего жену и тещу.

Дебоширить сыктывкарец начал во время семейной ссоры. Супруга буяна получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб. Под горячую руку попала также теща: её отправили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом и закрытым переломом руки со смещением костей. Утихомирить буйного мужа смогли только росгвардейцы. Они доставили скандалиста в полицию.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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