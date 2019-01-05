Сначала согреет и забросает снегом, а потом заморозит. И ещё раз по кругу: погода в январе в Коми

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:27:34+03:00

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Специалисты Коми ЦГМС обещают нам «веселый» в погодном смысле январь. В первую половину месяца под влиянием североантлантических циклонов погода будет метаться из одного угла в другой: теплая со снегопадами будет меняться морозными периодами без осадков. Столбик термометра днем будет колебаться в районе -8…-15С. С 5 по 12 января в большинстве районов — -15...-22С, местами -25...-32С, на северо-востоке в отдельные дни возможно понижение до -35С и ниже.

Во второй половине месяца из-за воздействия антициклона снега будет падать намного меньше, а температура упадет до -15...-22С. Возможно, в некоторых районах будут преобладать значения в-28...-35С.

В целом, средняя температура будет выше нормы на 2-4С. За месяц должно выпасть осадков 60–80 процентов от нормы.