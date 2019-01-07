В Сыктывкаре в аварии пострадал 15-летний подросток

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:15:22+03:00

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В Сыктывкаре водитель на «Опель Антара» не уступил дорогу «Ладе Приоре» и врезался в отечественное авто. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка «Лады». К счастью, госпитализация не потребовалась, сообщает управление пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

ДТП произошло в воскресенье, 6 января, в 21:30. Водитель за рулем «Опель Антара», двигался по улице Громова. Выезжая на улицу Карла Маркса и поворачивая налево, он не уступил дорогу и врезался в «Ладу Приору». В это время водитель отечественного авто двигался в направлении улицы Печорская по главной дороге.

- В результате ДТП пострадала пассажир «Лады» -15-летняя девушка, которая находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута. Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Подросток не госпитализирована, - рассказали в управление пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

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