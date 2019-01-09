Врач из Вуктыла, по вине которой скончался пациент, не смогла обжаловать приговор

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:21:29+03:00

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Вступил в законную силу приговор Вуктыльского городского суда от 26 октября 2018 года в отношении врача-терапевта Вуктыльской центральной районной больницы. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

В конце января 2017 года на прием к врачу обратился местный житель с жалобами на одышку при физических нагрузках, учащенное сердцебиение и общую слабость. Пациенту был установлен диагноз, рекомендовано дообследование. Через день мужчина вновь обратился в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Установив неверный диагноз, врач направила его на стационарное наблюдение и лечение. На пятые сутки пребывания в стационаре пациент скончался в отделении реанимации. Причиной явился неверный диагноз, в соответствии с которым осуществлялось лечение. При этом согласно выводам судебной медицинской экспертизы врач-терапевт могла своевременно выявить имевшееся у пациента заболевание, организовать наблюдение за больным, обеспечить экстренную его госпитализацию, в том числе направить в медицинскую организацию, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю.

Вину в предъявленном обвинении женщина не признала. Вуктыльский городской суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с запретом заниматься врачебной деятельностью в области терапии сроком на 2 года

С указанным приговором не согласились сторона защиты, посчитав не доказанной вину осужденной, а также государственный обвинитель, который указал на необходимость усиления дополнительного наказания, а именно запретить заниматься врачебной деятельностью в целом, а не только в области терапии. Обе стороны процесса обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции.

Верховный суд Республики Коми, согласившись с доводами апелляционного представления стороны обвинения, приговор изменил, а апелляционную жалобу стороны защиты оставил без удовлетворения.