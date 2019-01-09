Следователи Коми выясняют обстоятельства гибели вахтовиков в Усинском районе

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:41:05+03:00

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Вчера, 8 января, в Усинском районе погибли два вахтовика. В случившемся разбирается Следственный комитет Республики Коми.

По данным следствия, на производственном объекте, расположенном в пределах Восточно-Ламбейшорского месторождения, при подготовке работ по откачке вакуумными машинами жидкой фракции бурового раствора взорвалась нефтяная цистерна. В двух водителей 1968 и 1988 годов рождения, попала металлическая конструкция, оторвавшаяся от автомобиля. Они погибли на мете.

В рамках проверки следователи выяснят, были ли нарушены требования действующих правил безопасности, в том числе при эксплуатации специализированной автомобильной техники, имеется ли между нарушениями и наступившими тяжкими последствиями причинно-следственная связь. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Начальник Главного Управления МЧС по Коми Александр Князев назвал случившееся несчастным случаем.

- Хлопок произошел примерно в 14:00, вызов к нам поступил в 14:15. Взрыв произошел при неправильной эксплуатации цистерны, - объяснил Александр Князев. - Это несчастный случай на производстве. Никаких угроз возгорания на этом участке не произошло. На месте работает оперативная группа МЧС Усинска.