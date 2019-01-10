Появились подробности гибели вахтовиков в Усинском районе

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:49:12+03:00

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Гострудинспекция Коми сообщила подробности инцидента, произошедшего 8 января в Усинском районе. Напомним, около 14:00 в 180 км от Усинска (Восточно-Ламбейшорское месторождение) взорвалась нефтяная цистерна. В результате ЧП погибли двое вахтовиков.

По сообщению Гострудинспекции Коми, несчастный случай произошел при откачке вакуумным насосом в цистерну КамАЗа отработанного бурового шлама (жидкие отходы). Емкость цистерны разрушилась, а находившиеся в непосредственной близости к транспортному средству мужчины погибли. Выяснилось, что оба вахтовика были жителями Кировской области: 30-летний водитель организации из Перми, уроженец поселка Свеча и 50-летний водитель организации из Тюмени.

В настоящее время Государственная инспекция труда в Коми связалась с работодателями, формируются комиссии по расследованию несчастных случаев, идет расследование.

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