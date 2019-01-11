2019-01-11T10:05:52+03:00
Происшествия

По факту ДТП на краснозатонском мосту возбуждено уголовное дело

Водитель лесовоза дважды привлекался за превышение скорости
Ольга СОЛОВЕЙ
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Вчера вечером в Сыктывкаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза. Грузовая автомашина МАЗ с прицепом ехала в сторону Сыктывкара, а рейсовый пассажирский автобус двигался из Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ с прицепом на 4 километре автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск" при выполнении маневра поворота налево на второстепенную автодорогу, не убедившись в безопасности его выполнения, не предоставил преимущество в движении рейсовому пассажирскому автобусу.

В результате произошло столкновение. Пострадали 21 пассажир автобуса и водитель, в том числе 5 детей. В настоящее время 8 человек госпитализированы, из них 6 взрослых и 2 ребенка.

По факту ДТП в МВД по Республике Коми возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Назначено проведение ряда экспертиз. Водитель МАЗа в течение года трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них дважды - за превышение скорости. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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