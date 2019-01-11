2019-01-11T15:07:44+03:00
Общество

В Крещение в Коми будет оборудована 41 купель

"Комсомолка" публикует полный список мест массовых купаний
Ольга СОЛОВЕЙ
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Крещенские купания пройдут 19 январяКрещенские купания пройдут 19 январяФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Коми будет оборудована 41 купель. Об этом сообщает МЧС по Коми. Места на водоемах согласованы с Сыктывкарской и Воркутинской епархией Московского патриархата.

В Сыктывкаре окунуться в «иордань» можно будет, как и в прошлые годы, в 4 местах – купели будут организованы возле Краснозатонского моста, в районе улицы Кутузова, в местечке Нижний Чов (река Вычегда), а также в Эжве в районе лодочной станции «Садко».

Сейчас идет подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Это будут сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, медики, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений и общественники. Подготовка мест - расчистка площадок для установок палаток и мест обогрева, замеры толщины льда будут проводиться с 17 января, а само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно в сам праздник.

"Комсомолка" публикует полный список крещенских купелей.

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