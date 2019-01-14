Полиция Воркуты будет искать преступников, которые украли фигуру Снегурочки

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-14T12:28:32+03:00

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Во время новогодних праздников вандалы украли скульптуру Снегурочки из поселка Воргашор. Кроме этого, стоящего по соседству Деда Мороза уронили на землю и оторвали ему голову. По словам мэра Воркуты Игоря Гурьева подобное происходит каждый год. Как рассказал градоначальник в радио-программе «Час мэра», сейчас администрация города готовит материалы для ОМВД по сумме ущерба от действий вандалов.

В тоже время некоторые пользователи соцсетей жаловались, что воргашорские Дед Мороз и Снегурочка получились некрасивыми. В ответ на это градоначальник призвал не оправдывать вандалов.

– Если это сделали подростки или подвыпившие мужчины, то оправдывать этих людей все равно, что оправдывать избиение человека, который кому-то не понравился, который не такой, как все. Нельзя руководствоваться тем, что если нам не нравится, то давайте ломать, давайте это сносить, – отметил Игорь Гурьев.

Он также добавил, что летом на главной площади Воргашора будут установлены видеокамеры.

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