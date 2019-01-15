Сыктывкарцы выйдут на "Лыжню России" раньше, чем остальные жители России

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-15T11:47:04+03:00

Перенос старта связан с проведением соревнований на РЛК им. Р.П. Сметаниной

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Одно из самых важных и массовых спортивных мероприятий этой зимы XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" 2019 по всей стране намечена на 10 февраля. Согласно положению, в этом году "Лыжня России" охватит более 70 субъектов страны, среди которых и наша республика.

В столице Коми «Лыжня России» состоится на неделю раньше - 2 февраля. Главный старт пройдет на Республиканском лыжном комплексе им. Р.П. Сметаниной. Как отметили в республиканском «Центре спортивных мероприятий», перенос даты связан с тем, что в эти дни на РЛК будет проходить Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет.

Любителей лыж традиционно ожидают спортивные забеги, ВИП-забег и массовый старт. Для гостей праздника будет организована развлекательная программа, конкурсы, розыгрыши призов и выездная торговля.

В Сыктывкаре массовые старты состоятся также в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка, на лыжной базе «Веждино» в Эжвинском районе и на лыжной базе "Спортивная" (база "Динамо" за ж/д вокзалом).

"Лыжня России" проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником, который рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. В гонках принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст не ограничен.

Цель соревнований - привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие, и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.