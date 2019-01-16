На Крещение будут дежурить выше 400 сотрудников МЧС по Коми

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-16T11:03:14+03:00

Уже совсем скоро православные христиане придут к купелям, чтобы совершить ритуал омовения. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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Свыше 400 человек будет задействовано в обеспечении безопасности людей во время крещенских купаний в республике, сообщает МЧС по Коми.

Для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в городах и районах будут оборудованы 42 купели. Все места на водоемах согласованы епархиями.

Всего в республике от Коми республиканской подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

РСЧС заступят на дежурство в Крещение свыше 400 человек и 70 единиц техники, в том числе от МЧС на постах у купелей будут находиться более 100 спасателей и инспекторов ГИМС, а также 17 единиц техники.

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