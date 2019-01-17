2019-01-17T12:35:33+03:00
Общество

В одном из сел Коми отменили крещенские купания

В Койгородке на реке не успел образоваться лед
Ольга СОЛОВЕЙ
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19 января пройдет Крещение19 января пройдет КрещениеФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Пока во многих точках республики уже начинают вырубать крещенские купели, жителей Койгородка огорошили печальной новостью. Администрация села сообщила, что 19 января традиционная крещенская купель оборудована не будет.

15 января состоялся комиссионный осмотр акватории реки Сысола в составе представителей администрации поселения, МЧС, отдела ГО и ЧС администрации района.

Выяснилось, что в месте предполагаемого обустройства купели на реке Сысола возле моста в направлении п. Койдин вдоль береговой линии на реке все еще есть открытая вода поверх льда, проступающая сквозь снежный покров. Кроме того, в этом месте лед быстро разрушается, а при укладке мостков - проседает. Подобное состояние реки на уровне местечек Вадор, Гурган. Из-за этого обустройство безопасной купели на реке Сысола вблизи населенного пункта Койгородок не представляется возможным.

В администрации напоминают, что купаться на Крещение в необорудованных местах запрещено.

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