В Ухте умер популярный певец, пострадавший в страшном ДТП

21 Янв. 10:01 2019-01-22T09:52:12+03:00

Он скончался, не приходя в сознание

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В Ухте скончался популярный певец Григорий Амосов, который пострадал в дорожной аварии 13 января. Об этом сообщает информационная программа «День».

29-летний певец умер в местной поликлинике, не приходя в сознание. Со дня аварии, 13 января, он дышал при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали состояние мужчины как тяжелое. 20 января молодой ухтинец скончался.

Прощание с Григорием Амосовым состоится в среду, 23 января, в Доме Молодежи. Гражданская панихида пройдет с 10.00 до 11.00 часов.

Отметим, что ДТП, в котором пострадал певец, произошло 13 января на втором километре трассы Ухта - Ярега. Григорий Амосов за рулем Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. У водителя легковой машины диагностировали перелом плеча и бедренной кости, также закрытую черепно-мозговую травму.

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