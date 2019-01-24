2019-01-24T10:37:40+03:00
Общество

В Воркуте сугробы выросли до 225 сантиметров

Это рекорд за последние три года
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: Алина НикулинаФото: Алина Никулина
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В Воркуте ежегодно увеличивается количество осадков, сообщает пресс-служба администрации Воркуты. По данным воркутинской авиаметеорологической станции, в последние годы в городе отмечена тенденция увеличения количества атмосферных осадков в зимний период. Так, зимой (с ноября по апрель) 2015-2016 г. количество выпавших осадков в городе составило 187,5 мм., в 2016-2017 г. – 220,8 мм., в 2017-2018 г. – 335,7 мм.

Как пояснила начальник станции Ирина Борошнина, при среднегодовой норме 251,7 мм., за ноябрь-декабрь 2018 года этот показатель в Воркуте уже достиг отметки 193,6 мм. Для сравнения в аналогичный период 2015 года количество осадков составило 59,2 мм., 2016 года – 74,7 мм., 2017 года – 129,3 мм.

Зафиксированная максимальная высота снежного покрова в Воркуте на 31 декабря:

2016 года – 80 см.,

2017 года – 115 см.,

2018 года – 225 см.

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