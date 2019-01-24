2019-01-24T12:33:57+03:00
Происшествия

В Коми разыскивают пенсионера, который пропал накануне Нового года

Александр Бакерин ушел в магазин за продуктами 31 декабря и до сих пор не вернулся
Евгений Никитин
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Фото: пресс-служба МВД по КомиФото: пресс-служба МВД по Коми
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Прилузская полиция разыскивает без вести пропавшего Бакерина Александра Николаевича 1958 года рождения, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

31 декабря прошлого года мужчина ушел из дома в деревне Тарасовская и до сих пор его местонахождение неизвестно. В последний раз Александра Бакерина видели 7 января. Мужчина покупал в магазине ПО «Спаспорубское» продукты.

Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, волосы темно-русые, имеется лобная залысина, нос искривлен.

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