2019-02-05T09:28:01+03:00
Общество

Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, объявили в розыск

Мужчина не явился на судебные прения
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источников
Изменить размер текста:

Сыктывкарца, который разгромил памятник рублю у Национального банка Коми, объявили в розыск, сообщает «Комиинформ».

Процесс по делу о вандализме в очередной раз был отложен по причине того, что обвиняемый не явился на заседание. 4 февраля должны были пройти судебные прения, но мужчина их проигнорировал. Вандала объявили в розыск.

Напомним, что 27 апреля поздним вечером обвиняемый проходил мимо «Знака Рублю». Увидев памятник, мужчину захлестнуло «острое чувство социальной несправедливости», о чем говорят материалы дела. Он два раза пнул малую архитектурную форму ногой, и стеклянная конструкция разбилась. Ущерб от акта вандализма составил 303 тысячи рублей.

Отметим, что памятник рублю простоял в Сыктывкаре чуть больше двух лет. Его открыли 19 октября 2015 года по инициативе Национального банка Республики Коми и при поддержке кредитно-финансовых организаций, работающих в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре
Работы по преображению набережной в Сыктывкаре начнутся в 2020 году
Долги по зарплате в Коми достигли 124 миллионов рублей
За первый месяц года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров
Фигурист Дмитрий Алиев обратился к своим поклонникам
В Коми водитель КамАЗа погиб при столкновении с МАЗом
Скончался руководитель Емвы Николай Ращектаев
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадал ребенок
В Сыктывкаре неизвестный на сутки угнал иномарку
В Сыктывкаре закрыли переправу через Вычегду
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина
В Удорском районе столкнулись два лесовоза
В Ухте столкнулись ВАЗ и «Приора»: пострадала девушка
В Сыктывкаре горел Кочпонский интернат
В Айкино пенсионера оштрафовали за брань в суде
Из сыктывкарского ТРЦ эвакуировали людей
В Княжпогостском районе ГАЗ с прицепом врезался в иномарку
Температурные контрасты в Коми: на выходных в республике будет от -20 до -40 градусов
В Сыктывкаре пройдет второй этап чемпионата по ледовым гонкам «СуперШип-2019»
За три дня в Сыктывкаре заболели более 600 школьников