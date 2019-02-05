Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, объявили в розыск

5 Февр. 09:22 2019-02-05T09:28:01+03:00

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Сыктывкарца, который разгромил памятник рублю у Национального банка Коми, объявили в розыск, сообщает «Комиинформ».

Процесс по делу о вандализме в очередной раз был отложен по причине того, что обвиняемый не явился на заседание. 4 февраля должны были пройти судебные прения, но мужчина их проигнорировал. Вандала объявили в розыск.

Напомним, что 27 апреля поздним вечером обвиняемый проходил мимо «Знака Рублю». Увидев памятник, мужчину захлестнуло «острое чувство социальной несправедливости», о чем говорят материалы дела. Он два раза пнул малую архитектурную форму ногой, и стеклянная конструкция разбилась. Ущерб от акта вандализма составил 303 тысячи рублей.

Отметим, что памятник рублю простоял в Сыктывкаре чуть больше двух лет. Его открыли 19 октября 2015 года по инициативе Национального банка Республики Коми и при поддержке кредитно-финансовых организаций, работающих в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU