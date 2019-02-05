Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, объявили в розыск
Сыктывкарца, который разгромил памятник рублю у Национального банка Коми, объявили в розыск, сообщает «Комиинформ».
Процесс по делу о вандализме в очередной раз был отложен по причине того, что обвиняемый не явился на заседание. 4 февраля должны были пройти судебные прения, но мужчина их проигнорировал. Вандала объявили в розыск.
Напомним, что 27 апреля поздним вечером обвиняемый проходил мимо «Знака Рублю». Увидев памятник, мужчину захлестнуло «острое чувство социальной несправедливости», о чем говорят материалы дела. Он два раза пнул малую архитектурную форму ногой, и стеклянная конструкция разбилась. Ущерб от акта вандализма составил 303 тысячи рублей.
Отметим, что памятник рублю простоял в Сыктывкаре чуть больше двух лет. Его открыли 19 октября 2015 года по инициативе Национального банка Республики Коми и при поддержке кредитно-финансовых организаций, работающих в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU