Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
В администрации Ухты обсудили ситуацию с заболеваемостью в учебных заведениях города. В зале присутствовали представители сферы здравоохранения, образования, а также Управления ГО и ЧС и Роспотребнадзора.
По решению комиссии с 6 по 10 февраля все школы муниципалитета будут закрыты на карантин. В конце недели, в зависимости от динамики заболеваемости населения, карантин может быть продлен.
Помимо общеобразовательных школ города учебный процесс приостанавливается в спортивных, художественных и музыкальных школах, а также отменяются культурные мероприятия, запланированные на данный период для школьников.
В настоящий момент общая динамика заболеваемости пограничная, в некоторых школах и вовсе далеко до критической массы заболевших, однако все же было принято решение о приостановке учебного процесса в общеобразовательных учреждениях.
Напомним, с 1 по 10 февраля в Коми уже закрыты все школы Сыктывкара и Усинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU