2019-02-06T09:37:26+03:00
Общество

Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин

В городе также отменяются все культурные мероприятия для несовершеннолетних
Ольга СОЛОВЕЙ
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Школы будут закрыты с 6 по 10 февраляШколы будут закрыты с 6 по 10 февраляФото: Архив "КП"
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В администрации Ухты обсудили ситуацию с заболеваемостью в учебных заведениях города. В зале присутствовали представители сферы здравоохранения, образования, а также Управления ГО и ЧС и Роспотребнадзора.

По решению комиссии с 6 по 10 февраля все школы муниципалитета будут закрыты на карантин. В конце недели, в зависимости от динамики заболеваемости населения, карантин может быть продлен.

Помимо общеобразовательных школ города учебный процесс приостанавливается в спортивных, художественных и музыкальных школах, а также отменяются культурные мероприятия, запланированные на данный период для школьников.

В настоящий момент общая динамика заболеваемости пограничная, в некоторых школах и вовсе далеко до критической массы заболевших, однако все же было принято решение о приостановке учебного процесса в общеобразовательных учреждениях.

Напомним, с 1 по 10 февраля в Коми уже закрыты все школы Сыктывкара и Усинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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