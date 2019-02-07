У регионального фонда капремонта новый директор

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-07T10:25:57+03:00

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Комиссия по проведению конкурса на должность генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 31 января подвела итоги. Победителем конкурса признан Александр Толмачев. Приказ о назначении подписан 5 февраля.

С июля 2018 года Александр Толмачев исполнял обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта. По оценке вице-премьера Константина Лазарева, за время его руководства Фондом была проведена работа, направленная на усиление контроля качества выполнения работ по капитальному ремонту, а также активизирована информационно-разъяснительная работа о правах и обязанностях граждан в данной сфере.

- Проведенная работа уже дает свои результаты – собираемость взносов на капитальный ремонт повышается, что свидетельствует об укреплении доверия жителей республики системе капитального ремонта, - отметил Константин Лазарев.

Конкурс на замещение вакантной должности был объявлен 11 декабря 2018 года. Конкурсная документация размещена на сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.

***Справка. Александр Толмачев родился 5 сентября 1979 года. Окончил Сыктывкарский государственный университет, имеет два высших образования – экономическое и юридическое. В 2001-2002 годах проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Общий стаж работы на руководящих должностях составляет более девяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU