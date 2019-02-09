Мэр Воркуты будет оспаривать правила начисления платы за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 18:33 2019-02-09T18:40:53+03:00

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Администрации Воркуты приходится платить за ТКО по тысячам пустующих квартир. Бюджет заполярного города несет самое большое бремя по оплате коммунальных услуг среди других городов России, пишут «Невские новости».

Законодательно предусмотрено оплачивать даже за те квартиры, в которых никто не проживает и не зарегистрирован. При этом в Воркуте пустует 5 тысяч муниципальных квартир. Это тяжелым бременем ложится на местный бюджет:

- Практически 10 млн рублей в год будут начислять за наши пустующие квартиры. Муниципалитет несет серьезные убытки. Этот вопрос озвучен на встрече с сенатором от Коми Дмитрием Шатохиным, чтобы он оказал содействие на федеральном уровне, - считает мэр Воркуты Игорь Гурьев.

На следующей неделе он намерен встретиться с руководителем регионального оператора по вывозу ТКО «Ухтажилфонд» чтобы разработать некую свою более щадящую схему для Заполярья, как это произошло с отдаленными поселками.

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ИСТОЧНИК KP.RU