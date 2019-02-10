Республика Коми вошла в число «тихих» регионов по протестной активности
Специалисты Института региональной экспертизы составили рейтинг протестной активности российских регионов за январь этого года. Республика Коми заняла 58 место.
Рейтинг высчитали исходя из нескольких показателей: основных и дополнительных. Основные показатели — это число социально-экономических и политических протестов. К дополнительным показателям относятся близость губернаторских или парламентских выборов, число участников протестных акций, количество субъектов протеста, информационное освещение и использование протестующими соцсетей и мессенджеров для мобилизации. Максимальное количество баллов — десять.
Самые громкие регионы на карте обозначили красным цветом, регионы с заметным уровнем активности — оранжевым, с умеренным уровнем — желтым. Самые тихие регионы закрасили зеленым.
Республика Коми попала в число зеленых регионов, заняв 58 место из 85 возможных. Наш регион заработал только один балл за акцию памяти В.И. Ленина и несколько пикетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU