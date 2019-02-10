2019-02-10T17:04:53+03:00
Общество

Республика Коми вошла в число «тихих» регионов по протестной активности

Институт региональной экспертизы составил рейтинг за январь 2019 года
Дарья ЮДИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Специалисты Института региональной экспертизы составили рейтинг протестной активности российских регионов за январь этого года. Республика Коми заняла 58 место.

Рейтинг высчитали исходя из нескольких показателей: основных и дополнительных. Основные показатели — это число социально-экономических и политических протестов. К дополнительным показателям относятся близость губернаторских или парламентских выборов, число участников протестных акций, количество субъектов протеста, информационное освещение и использование протестующими соцсетей и мессенджеров для мобилизации. Максимальное количество баллов — десять.

Самые громкие регионы на карте обозначили красным цветом, регионы с заметным уровнем активности — оранжевым, с умеренным уровнем — желтым. Самые тихие регионы закрасили зеленым.

Республика Коми попала в число зеленых регионов, заняв 58 место из 85 возможных. Наш регион заработал только один балл за акцию памяти В.И. Ленина и несколько пикетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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