2019-02-18T09:33:11+03:00
Общество

Метель и бешеный ветер: в Коми объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра достигают 14-19 м/с.
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вместе с потеплением в Коми пришел сильный ветер, который осложняет жизнь людям. Во всех районах республики объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 14-19 м/с.

- До 18:00 на всей территории республики ожидается усиление северного, северо-западного ветра 7-12 м/с, порывами до 14-19 м/с. Кроме этого, будет метель с ухудшением видимости до 1000 метров, - сообщает Коми ЦГМС.

МЧС по Коми прогнозирует: возможны риски возникновения чрезвычайных ситуаций и ДТП, нарушение электроснабжения на социально значимых объектах из-за обрыва линий электропередачи от порывов ветра, происшествия и аварии на ж/д транспорте по причине снежных заносов, затруднение авиасообщения, падение деревьев и обрушение ветхих конструкций.

В целях безопасности людей просят воздержаться от дальних поездок, от туристических походов, а также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, зданий, шатких конструкций. Не лишним будет убрать машину из-под крыш зданий и деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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