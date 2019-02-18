Метель и бешеный ветер: в Коми объявили штормовое предупреждение
Вместе с потеплением в Коми пришел сильный ветер, который осложняет жизнь людям. Во всех районах республики объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 14-19 м/с.
- До 18:00 на всей территории республики ожидается усиление северного, северо-западного ветра 7-12 м/с, порывами до 14-19 м/с. Кроме этого, будет метель с ухудшением видимости до 1000 метров, - сообщает Коми ЦГМС.
МЧС по Коми прогнозирует: возможны риски возникновения чрезвычайных ситуаций и ДТП, нарушение электроснабжения на социально значимых объектах из-за обрыва линий электропередачи от порывов ветра, происшествия и аварии на ж/д транспорте по причине снежных заносов, затруднение авиасообщения, падение деревьев и обрушение ветхих конструкций.
В целях безопасности людей просят воздержаться от дальних поездок, от туристических походов, а также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, зданий, шатких конструкций. Не лишним будет убрать машину из-под крыш зданий и деревьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU