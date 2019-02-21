2019-02-21T17:12:27+03:00
Общество

В Коми родителей старшеклассников приглашают сдать ЕГЭ

Экзамены будут организованы в 15 городах и районах республики
Алиса КОЗЛОВА
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Родителям предлагают пройти испытания по русскому языку и математикеРодителям предлагают пройти испытания по русскому языку и математикеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Республика Коми присоединится к акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", который запланирован на 5 марта.

- Акция проводится уже третий год. Впервые она прошла в феврале 2017 года. Тогда в ней участвовало более трех тысяч родителей из всех регионов России, в том числе из нашей республики – порядка 150 человек. Поскольку акция была позитивно воспринята участниками, на федеральном уровне принято решение сделать мероприятие ежегодным. Основная цель акции – снижение психологического напряжения среди родителей и выпускников, связанного с подготовкой к экзаменационной кампании, - отметила Наталья Якимова, и.о. министра образования региона.

В Коми единый день сдачи ЕГЭ родителями пройдет на территории 15 муниципальных образований.

Помимо родителей выпускников 11 классов, сдать экзамен по русскому языку или математике смогут все желающие.

У участников акции будет реальная возможность пройти всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлоискателя до получения результатов. В аудиториях они смогут увидеть, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ), что из себя представляют задания КИМ 2019 года.

Желающие принять участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» могут обратиться в управления образования по месту жительства до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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