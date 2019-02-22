Жена и сын погибшего в Ижемском районе сотрудника полиции доставлены санавиацией в Сыктывкар

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-22T10:56:59+03:00

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Вчера в смертельном ДТП в Ижемском районе погиб сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции Кирилл Чуркин и его пятилетняя дочь. Авария произошла на 50-м км дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма. Обстоятельства ДТП, в котором столкнулись «КИА» и «Хендай», пока неизвестны.

Как сообщили «КП-Коми» в пресс-службе Минздрава РК, 64-летнего водителя «Хендай» и 63-летнюю пассажирку госпитализировали в Ухтинскую городскую больницу №1. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, она находится в отделении травматологии.

Также 10 минут назад в Сыктывкар рейсом санавиации была доставлены 34-летняя жена погибшего сотрудника полиции и его 10-летний сын. Женщину госпитализировали в Коми республиканскую клиническую больницу, мальчика - в отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU