«Умейте проигрывать и вам будет легче жить»: лыжница Юлия Белорукова ответила хейтерам

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-26T16:27:10+03:00

После четвертого места на Чемпионате мира интернет-пользователи обрушились на спортсменку с критикой

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В воскресенье, 24 февраля, лыжница Юлия Белорукова заняла четвертое место в командном спринте на Чемпионате мира в Австрии. Спортсменка бежала гонку вместе со своей напарницей по команде Натальей Непряевой. На плечи Юлии лег важнейший последний этап и после передачи эстафеты она уходила в группе лидеров. Однако перед финишем не смогла угнаться за соперницами.

После «деревянной» медали российской сборной на Юлию обрушилась тонна критики от диванных экспертов по лыжам. Многие винили спортсменку в плохом результате и сомневались, заслуживает ли она места в сборной. Юлия Белорукова нашла, что ответить своим злопыхателям.

- Я хотела написать здесь много умных слов, для кого-то даже незнакомых... Но потом, я сходила поесть и передумала. Единственное, что могу сказать - умейте проигрывать, и вам будет легче жить. А ещё всегда любите и принимайте свой путь. Совершайте ошибки и делайте выводы, но самое главное, кайфуйте, - написала Юлия в своем Instagram.

Кстати, сегодня, 26 февраля, спортсмена из Коми побежит гонку 10 километров классическим стилем. Старт – в 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU