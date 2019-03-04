Когда достроят санаторий «Серёгово» в Коми: озвучены новые сроки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-04T09:49:24+03:00

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Многострадальный санаторий «Серёгово», который не могут достроить уже около трех десятков лет, могут начать реанимировать в следующем году после очередной разработки проектно-сметной документации. Об этом рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко в интервью газете «Республика».

По словам чиновника, в этом году эксперты закончили визуальное и инструментальное обследование. Оно показало: здание в рабочем состоянии, его можно достраивать:

– План такой: по оптимистичным прогнозам, мы должны в этом году сделать проектную документацию. По пессимистичным – начать работу над ней. А делать ее можно только в теплое время года. Если разберемся с документацией в этом году, в следующем можно будет достраивать. К сожалению, совсем чуть-чуть не успели до момента, когда в очередной раз в России изменились строительные нормативы, из-за этого опять кое-что придется переделывать. А пожарные нормы – вообще катастрофа, они раз в полгода меняются. За ними вообще не успеть, - отметил министр.

Кроме того, совместно с Минздравом министерство начинает прорабатывать вопросы разработки медико-технического задания. Это определение плановых показателей расхода минеральной воды и лечебной грязи, исследование физико-химического состава лечебных грязей месторождения «Озеро Чернамское» и разработка технологии санаторно-курортного лечения.

Возведение санатория «Серегово» началось еще в 1986 году. После очередной заморозки объекта в 2005 году и пятилетнего простоя работа возобновилась – корпус планировали сдать к 90-летнему юбилею Республики Коми в августе 2011 года…и в январе 2013-го, и в 2014-м... В августе 2016 прозвучало сакраментальное «проще снести и построить заново»: подрядчик, оставив многочисленные нарушения с объекта «смылся». Прозвучала новая дата открытия – декабрь 2016 года и общая сумма затрат – 3 617 991 000 рублей. В декабре 2016 объект снова оказался недостроенным, но уже в январе 2017 вошел в адресную инвестпрограмму. Новый срок открытия опять отодвинули на неопределенный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU