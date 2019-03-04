2019-03-04T15:04:17+03:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии в Сыктывкаре

В результате ДТП погиб 10-летний мальчик
Ольга СОЛОВЕЙ
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1 марта в Сыктывкаре произошло ДТП, в результате которого погиб 10-летний ребенок.

39-летняя мать мальчика, управляя автомобилем «Хёндай», двигалась по автодороге «Сыктывкар – Троицко-Печорск», со стороны поселка Краснозатонский в сторону Выльтыдора. На восьмом километре она выехала на участок вышеуказанной дороги, обозначенный дорожными знаками 3.20 «Обгон запрещен», 5.15.7 «Направление движения по полосам», нарушая требования ПДД. Затем, женщина пошла на обгон, не убедившись в безопасности выполнения маневра. На расстоянии порядка 200 метров от дорожного знака 7-го километра автодороги «Сыктывкар – Троицко-Печорск» по неосторожности врезалась в «КАМАЗ-54105», буксирующим прицеп.

В результате ДТП погиб 10-летний мальчик, находившийся на заднем сидении иномарки. Женщина госпитализирована в отделение нейрохирургии Эжвинской городской больницы с различными травмами.

По данному факту в УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело. Устанавливается, был ли пристегнут ребенок, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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