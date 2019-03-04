2019-03-04T14:59:26+03:00
Общество

В Усть-Цильме расчлененное тело молодой женщины нашли в выгребной яме

К убийству причастен 19-летний местный житель
Анастасия МАШКАЛЕВА
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2 марта в выгребной яме на территории частного дома в селе Усть-Цильма обнаружено расчлененное тело 31-летней местной жительницы, сообщает СУ СКР по Коми.

В полицию обратились родственники молодой женщины, которая несколько дней не выходила на связь. Поиски привели к страшной находке: в выгребной яме одного из домов старинного села нашли расчлененные останки.

Следователи выяснили, что к убийству причастен 19-летний местный житель. В ходе допроса он рассказал, что в один из дней февраля после распития спиртного в компании односельчан между ним и женщиной произошла ссора. В пылу гнева он несколько раз ударил ее по голове. После этого он решил скрыть следы преступления и, расчленив тело, скинул его в выгребную яму.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК (убийство). Сейчас подозреваемый задержан. Он уже дал признательные показания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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