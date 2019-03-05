В следующем году в сыктывкарский вуз поступят 150 студентов из Индии

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-05T11:20:56+03:00

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На прошлой неделе в СГУ им. Питирима Сорокина прошла встреча ректората с представителями рекрутинговых компаний из Индии. Ознакомительный визит доктора Навина Саксена, директора и учредителя компании «Sky Topper Consultants» — уже не первый в Сыктывкар. Однако на этот раз с ним приехали еще четыре рекрутера, чтобы воочию увидеть материальную и учебную базу, познакомиться с преподавателями и студентами вуза, сообщает пресс-служба университета.

Встреча состоялась в рамках приоритетного национального проекта «Экспорт российского образования». По словам Ольги Кушнир, проректора по учебной работе СГУ им. Питирима Сорокина, ключевая цель проекта — повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг. Сейчас в университете обучается 48 иностранных студентов, из них — 18 из Индии.

Директор компании Edplus Educational India Pvt Ltd Марредди Венкатредди похвалил инфраструктуру университета, отметив, что на его взгляд, она соответствует всем мировым стандартам. В рамках встречи состоялось подписание протокола о встрече, который закрепил ряд положений о сотрудничестве рекрутинговых компаний из Индии и СГУ им. Питирима Сорокина. Так, в новый 2019-2020 учебный год планируется поступление 100-150 студентов из Индии. В планах компании расширить сотрудничество, а именно – привлечь в Россию студентов из Омана. Также представители пригласили и.о. ректора университета Ольгу Сотникову и представителей вуза посетить в июле Индию с ответным визитом.

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ИСТОЧНИК KP.RU