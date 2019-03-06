10-летний сын сыктывкарского подполковника, который погиб в ДТП в Ижемском районе, очнулся
10-летний мальчик, пострадавший в ДТП на 173 километре автодороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма, очнулся. Об этом сообщает "Комиинформ".
- Ребенок продолжает оставаться в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Его мама находится хирургическом отделении Коми республиканской клинической больницы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой, - цитирует Минздрав РК информагенство.
Пострадавшие мужчина 1965 г.р. и женщина 1963 г.р., которые находились в травматологии Ухтинской городской больницы №1, выписаны 1 марта.
Напомним, столкновение автомобилей KIA и Hyundai, произошедшее 21 февраля, унесло жизни сотрудника уголовного розыска УМВД Сыктывкара Кирилла Чуркина и его пятилетней дочери. Жена и сын погибшего, а также водитель и пассажир второго автомобиля с тяжелыми травмами попали в больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU