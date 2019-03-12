2019-03-12T10:38:06+03:00
Происшествия

Врач и медсестра из Воркуты подделали медкарту пациентки

В ходе операции девушка получила ожог поясницы, однако медработники не написали об этом в документах
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Воркутинские врач и медсестра предстанут перед судом по обвинению в оказании медуслуг ненадлежащего качестваВоркутинские врач и медсестра предстанут перед судом по обвинению в оказании медуслуг ненадлежащего качестваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Воркутинские врач акушер-гинеколог и медицинская сестра, имея стаж работы не более трех лет, в ноябре 2017 года в ходе проведения операции в Воркутинском роддоме нарушили правила техники безопасности и эксплуатации высокочастотного электрохирургического аппарата. В результате пациентка получила ожог поясницы.

При этом врач акушер-гинеколог написала в статистическую карту стационарной больной, что операция прошла без осложнений. Это предоставило ей и медсестре право на оплату медицинских услуг по проведению операции без вычета сумм, подлежащих пересмотру в связи с оказанием медпомощи ненадлежащего качества.

Органом предварительного расследования врач и медсестра они обвиняются в совершении преступлений по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Воркутинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре водители автобусов устроили гонки
В Сыктывкаре хозяйка искалеченного лабрадора накричала на зоозащитницу: «Если со мной что-то случится, я обвиню тебя»
В Воркуте идет расследование смерти врача на рабочем месте
В Воркуте шахтер умер на рабочем месте, идет проверка
Найденный на помойке лабрадор встал на ноги и уже самостоятельно ест
В колонию Синдора пытались доставить телефоны и симки с помощью квадрокоптера
Наталья Якимова полноправно возглавила региональный минобраз
Погода на неделю: на юге сохранится комфортная погода, а на север придет похолодание
В Сыктывкаре нашли хозяев собаки, которую обнаружили в мусорном контейнере
В Ухте на женщину упала снежная глыба
За сутки у жителей Коми украли с карт 200 тысяч рублей
Под Сыктывкаром столкнулись сразу четыре автомобиля
Под Воркутой мужчина без прав влетел в ЛЭП на снегоходе
Лыжник из Коми занял четвертое место на Кубке мира
За сутки на пожарах в Коми погибли четыре человека
Воркутинец поджег автомобиль знакомого, которого недолюбливал
Под Сыктывкаром опрокинулся снегоход: пассажир в больнице
В Сыктывкаре спасали рыбу от кислородного голодания
В Печоре опрокинулась Toyota: пострадала пенсионерка