Врач и медсестра из Воркуты подделали медкарту пациентки

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-12T10:38:06+03:00

Воркутинские врач и медсестра предстанут перед судом по обвинению в оказании медуслуг ненадлежащего качества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе операции девушка получила ожог поясницы, однако медработники не написали об этом в документах

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Воркутинские врач акушер-гинеколог и медицинская сестра, имея стаж работы не более трех лет, в ноябре 2017 года в ходе проведения операции в Воркутинском роддоме нарушили правила техники безопасности и эксплуатации высокочастотного электрохирургического аппарата. В результате пациентка получила ожог поясницы.

При этом врач акушер-гинеколог написала в статистическую карту стационарной больной, что операция прошла без осложнений. Это предоставило ей и медсестре право на оплату медицинских услуг по проведению операции без вычета сумм, подлежащих пересмотру в связи с оказанием медпомощи ненадлежащего качества.

Органом предварительного расследования врач и медсестра они обвиняются в совершении преступлений по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Воркутинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

ИСТОЧНИК KP.RU