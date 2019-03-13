2019-03-13T08:44:45+03:00
Общество

В Лесозаводе откроют частную поликлинику

Но для жителей микрорайна все услуги останутся бесплатными
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Летом в сыктывкарском местечке Лесозавод откроет двери новая поликлиника в отремонтированном здании №29 по улице Школьной. Ее особенность в том, что она будет не государственной, а частной. Однако медицинская помощь будет оказываться совершенно бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования, сообщает Комиинформ.

Открытием новой поликлиники занимается компания «Медицинская инвестиционная группа». Это не первый проект фирмы - во многих областях России уже успешно функционируют медицинские центры, созданные под началом компании. Все это - в рамках реализации проектов государственного-частного партнерства.

Сейчас в здании полным ходом идет ремонт. Уже заключены договоры на поставку оборудования и мебели. Одновременно идет работа по кадровому укомплектованию новой поликлиники. Предполагается, что врачи придут из старой больницы, которая сейчас находится в ветхом состоянии. Однако министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин отметил, что медики могут отказаться перейти на работу в новую медицинскую структуру, и это может затормозить процесс открытия клиники.

Анонсировано, что по плану новое учреждение откроет свои двери для первых пациентов уже 1 июля.

- Все будет бесплатно совсем, здесь даже не будет кассы. Медицинские услуги будут предоставляться в рамках программы ОМС по полисам. Для врачей это будет означать улучшение условий труда, они хотят реализовывать свой потенциал с применением современного оборудования. Что касается планов, в середине мая мы сможем представить готовое здание для проверки контролирующим органам. В остальном новая поликлиника не будет отличаться от обычной - выписка рецептов, больничных, проведение диспансеризации - все эти социальные необходимые вещи будут оказываться. Мы понимаем, что берем на себя ответственность за здравоохранение целого микрорайона, - рассказал управляющий партнер компании Илья Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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