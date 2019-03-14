Сыктывкарцы продолжают жаловаться на снег и наледь на крышах

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-14T09:10:12+03:00

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По информации Коми ЦГМС, за минувшие два дня в Сыктывкаре выпало более 20% месячной нормы осадков. В МКП «Дорожное хозяйство» подчеркнули, что ощутили последствия обильных снегопадов в сочетании с оттепелью.

Вместе с этим сотрудники и техника предприятия работают круглосуточно в две смены. Ежедневно улицы города чистят до 50 единиц техники. В ночное время нарастить объём вывоза снега позволяют десять самосвалов подрядной организации. Так за минувшую неделю вывезено порядка 23 тысяч кубометров снега, а всего с начала сезона – 250 тысяч «кубов». Отчёт о работе «Дорожное хозяйство» регулярно выкладывает «Вконтакте» в своей новой группе.

- Зачастую нам приходится подбирать снег и за управляющими компаниями, которые сдвигают его со дворов на дороги, либо не торопятся с уборкой тротуаров после очистки крыш. Делаем это, поскольку для нас первостепенны безопасность и комфорт горожан, – отметил руководитель «Дорожного хозяйства» Дмитрий Дмитриев.

В Управлении ЖКХ добавили, что основной поток жалоб горожан приходится именно на дворовые территории, а также снег и наледь, свисающие с крыш. В этом – прямая недоработка управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

- В понедельник в адрес всех обслуживающих организаций были направлены требования обеспечить уборку дворов и крыш от снега. Сегодня специалисты Управления ЖКХ выезжали в контрольный рейд, в ходе которого были зафиксированы факты игнорирования направленных ранее требований. По выявленным случаям составлены акты для привлечения юридических лиц к ответственности, – пояснил начальник Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Выявлены нарушения и составлены акты по следующим адресам:

– Дырнос, 35, 45 и 73 (ООО «УК Город»);

– Октябрьский проспект, 101 и 107 (ООО «СпецМонтажСервис»);

– м.Верхний Чов 62 (ООО «КРиУ»);

– ул.Тентюковская, 129 (ТСЖ Теремок);

– Покровский бульвар, 2 (СЖКК Орбита);

– ул.Печорская 6 и 8 (ООО «Управляющая компания»);

– Октябрьский проспект, 61 и 69 (ООО УК « Жилсервис»);

– ул.Советская, 52 (ТСН «ТСЖ Октябрь»).

А.Гонтарь подчеркнул, что администрация обязывает обслуживающие организации оперативно отрабатывать все поступающие жалобы и замечания горожан.

- Нерасторопность управляющих компаний вынужденно компенсируем режимом «ручного управления». При этом рейды по выявлению фактов ненадлежащего содержания территорий будут продолжены, – добавил А.Гонтарь.

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ИСТОЧНИК KP.RU