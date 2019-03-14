В Коми мировые судьи увольняются из-за огромной нагрузки

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-14T16:15:34+03:00

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В 2018 году нагрузка на мировых судей в Коми возросла в несколько раз, поэтому и количество увольнений с этой должности тоже увеличилось. Об этом на коллегии 14 марта сообщил министр юстиции Коми Дмитрий Наумов.

Увеличение нагрузки на мировых судей повлияло на рост текучести кадров: если в 2017 году уволилось 24 % всех гражданских служащих, то в 2018 году – уже 35%. Три четверти гражданских служащих ушли по собственной инициативе по причине слишком большого объема работы и маленькой заработной платы. Но вместе с ростом дел у мировых судей увеличивается не только нагрузка, но и поступление в бюджеты всех уровней денег от штрафов и пошлин. В прошлом году эти суммы составили более 225 млн рублей что на 36 % больше, чем в предыдущем году (около 165 млн)

Ситуация с запредельной нагрузкой мировых судей требует внесения изменений в федеральное законодательство. Министерство юстиции, в частности, просит разрешить ему самостоятельно регулировать, сколько судей и где должно трудиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU