В выходные в Коми потеплеет

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-15T09:20:43+03:00

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К концу недели наш регион попал под влияние области повышенного атмосферного давления. При небольшой облачности усилились ночные морозы. Ночь с четверга на пятницу была самой холодной, уверяет Коми ЦГМС. В большинстве районов столбик термометра опустился до -20С, местами до -25С. Днем будет в среднем на 15С выше.

В выходные морозы постепенно отступят. После небольшого перерыва на территорию республики снова начнет поступать более теплый и влажный воздух с запада. По ночам ожидается в основном -7...-12С, на крайнем северо-востоке -15...-20С. Дневная температура будет меняться: в субботу только на юго-западе поднимется до 0С, на большей части территории будет в пределах -1...-5С, на крайнем северо-востоке — -8...-13С. В воскресенье уже в большинстве районов ожидается оттепель до +2С, в Заполярье потеплеет до -2...-4С.

ИСТОЧНИК KP.RU