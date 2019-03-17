2019-03-17T11:02:40+03:00
Общество

Судебные приставы Коми за день собрали с алиментщиков 221 тысячу рублей

Работники службы отправились в рейд
Дарья ЮДИНА
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Фото: Алексей ФокинФото: Алексей Фокин
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На прошлой неделе во время общероссийского рейда судебные приставы–исполнители УФССП России по Республике Коми навестили должников по алиментам.

Всего судебные приставы обошли людей в рамках 873 исполнительных производств. По 39 исполнительным производствам арестовали имущество должников и по 13 — составили административные протоколы. Приставы вынесли 88 постановлений: 45 о взыскании установленных во время рейда доходов, 37 — о временном ограничении на выезд из страны, 6 — об ограничении пользования спецправом.

Проверка оказалась действенной мерой: только за один день алиментщики «заплатили» 221 тысячу рублей.

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В 2017 году сумма была меньше (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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