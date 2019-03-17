На кухне и в столовой гимназии Коми, в которой детей кормили котлетами с плесенью, установили 4 камеры видеонаблюдения
На кухне и в столовой Гимназии искусств при главе Коми установили четыре камеры видеонаблюдения. Это произошло после проверки, начатой региональным Министерством образования, науки и молодежной политики. Она была инициирована после жалобы родителей: гимназистов кормили пирожками с металлическими предметами, гнилыми яблоками и котлетами с плесенью. Информацию об этом разместили на сайте ОНФ.
Глава ведомства Наталья Якимова рассказала, что внеплановую проверку запустили ещё до появления информации в СМИ, сразу после обращения общественников.
Действительно, были определенные проблемы. И руководство гимназии их решает, не дожидаясь окончания проверки. Произошли кадровые изменения, проведена ревизия имеющегося оборудования и организована закупка нового. На кухне и в столовой установлены камеры видеонаблюдения, директор учреждения лично контролирует работу бракеражной комиссии, — прокомментировала министр.
Дополнительной мерой стал родительский контроль, организованный в гимназии. Теперь родители смогут сами понаблюдать за организацией питания в учебном учреждении и попробовать еду.
Подобные случаи, когда детям предлагали некачественную пищу, в гимназии в настоящий момент не фиксируются. Полную оценку ситуации министерство даст после того, как завершится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU