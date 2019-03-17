Столица Коми победила в лыжных эстафетах в рамках Спартакиады Союза городов
Горожане подтвердили фразу «Сыктывкарец — значит лыжник»
Фото с сайта Минспорта Коми
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Сегодня на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной прошел очередной этап I зимней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России. Лыжники бежали эстафетные гонки.
Среди юниоров победу одержали Арина Милькова, Александр Ткаченко, Олеся Ляшенко, Андрей Курята из Сыктывкара. Второе место забрали ярославцы, третье – вологжане.
Во взрослой номинации также победили сыктывкарцы: Анастасия Нутрихина, Алексей Гобанов, Ольга Рочева, Анатолий Рочев, Наталья Зорина, Альберт Туркин. «Серебро» досталось Вологде, «бронза» — Череповцу.
ИСТОЧНИК KP.RU