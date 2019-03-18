В Сыктывкаре «десятка» врезалась в дерево, пассажир погиб

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-18T13:21:34+03:00

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В Сыктывкаре сегодня ночью водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в дерево в районе пивзавода. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, а водитель отделался травмами. Полиция проводит проверку по этому случаю, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Водитель без прав на «десятке» ехал по улице Емвальской ночью 18 марта. Машина, передвигающая на полной скорости, привлекла внимание полицейских. Они неоднократно требовали водителя прекратить движение, но правонарушитель не только не реагировал на законные требования, но и пытался скрыться. МВД по Коми сообщает, что при этом он создавал реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения.

Около 1: 30 у дома №121 по Октябрьскому проспекту водитель не справился с управлением и наехал на дерево. В результате ДТП скончался пассажир автомашины ВАЗ-2110, а водитель получил травмы.

- В настоящее время по этому факту сотрудниками полиции проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, - отметили в МВД по Коми. Также ведомство на своем сайте опубликовало видео погони за нарушителем.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/697757" frameborder="0"></iframe> В Сыктывкаре «десятка» врезалась в дерево, видео с регистратора/МВД по Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU