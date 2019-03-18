2019-03-18T18:07:06+03:00
Общество

Учащихся Гимназии искусств при Главе Коми кормили едой за полцены

Возможно, поэтому в меню появились котлеты с плесенью и пирожки с металлической «начинкой»
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

Активисты Общероссийского народного фронта проверили контракты на поставки питания в Гимназию искусств при Главе Республики Коми, где детей кормили гнилыми яблоками и пирожками с металлическими предметами. Оказалось, что некоторые продукты поставлялись по сильно сниженным ценам.

— «Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проверили контракты на поставку питания в эту гимназию. По итогам мы выявили существенное снижение цен на поставку ряда продуктов. В отдельных закупках снижение цены достигало 47% стоимости продукта. Подобное снижение может быть основной причиной низкого качества питания детей, — отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Антон Гетта также сообщил о том, что эксперты проекта готовят доклад правительству РФ, в который внесут предложения по модернизации системы питания в образовательных учреждениях страны.

Напомним, что на качество питания в гимназии пожаловались родители учащихся. По их словам, еда не соответствовала санитарным нормам: гимназистов поили кислым молоком и кормили котлетами с плесенью. Противни, на которых готовили пироги и мясо, не мыли. После проверки, начатой региональным Минобразом, на кухне и в столовой учебного учреждения установили четыре камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Установлены личности погибшего пассажира и выжившего водителя резонансного ДТП в Сыктывкаре
Под Усинском в ДТП УАЗ разорвало на две части
Лабрадор, выброшенный хозяевами на помойку, уже выходит гулять на улицу
Для вахтовиков Шиеса собирают гуманитарную помощь
В Сыктывкаре «десятка» врезалась в дерево, пассажир погиб
Архиепископ Питирим освятил школу-долгострой в сыктывкарской Орбите
Столица Коми победила в лыжных эстафетах в рамках Спартакиады Союза городов
Республика Коми вошла в десятку национального экологического рейтинга
На кухне и в столовой гимназии Коми, в которой детей кормили котлетами с плесенью, установили 4 камеры видеонаблюдения
Умелец из Ухты отправил заключенному гель для бритья с сюрпризом
Судебные приставы Коми за день собрали с алиментщиков 221 тысячу рублей