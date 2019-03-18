Учащихся Гимназии искусств при Главе Коми кормили едой за полцены

18 Март 18:07 2019-03-18T18:07:06+03:00

Возможно, поэтому в меню появились котлеты с плесенью и пирожки с металлической «начинкой»

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Активисты Общероссийского народного фронта проверили контракты на поставки питания в Гимназию искусств при Главе Республики Коми, где детей кормили гнилыми яблоками и пирожками с металлическими предметами. Оказалось, что некоторые продукты поставлялись по сильно сниженным ценам.

— «Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проверили контракты на поставку питания в эту гимназию. По итогам мы выявили существенное снижение цен на поставку ряда продуктов. В отдельных закупках снижение цены достигало 47% стоимости продукта. Подобное снижение может быть основной причиной низкого качества питания детей, — отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Антон Гетта также сообщил о том, что эксперты проекта готовят доклад правительству РФ, в который внесут предложения по модернизации системы питания в образовательных учреждениях страны.

Напомним, что на качество питания в гимназии пожаловались родители учащихся. По их словам, еда не соответствовала санитарным нормам: гимназистов поили кислым молоком и кормили котлетами с плесенью. Противни, на которых готовили пироги и мясо, не мыли. После проверки, начатой региональным Минобразом, на кухне и в столовой учебного учреждения установили четыре камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU